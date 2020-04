Número de mortos por coronavírus em 24 horas volta a subir: há mais 25 óbitos

Em Portugal registaram-se 25 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. No total já se registam 973 óbitos por Covid-19, uma subida de 2,6%.O número de infetados subiu para 24505, mais 183 nas últimas 24 horas, um aumento de 0,8%. O número de doentes recuperados subiu para 1470. Ainda estão 3825 pessoas a aguardar resultado das análises.Esta quarta-feira registam-se no total 980 pessoas internadas, sendo que 169 estão em cuidados intensivos.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (556), seguida da região Centro (196), de Lisboa e Vale do Tejo (195), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira.

Das mortes registadas, 658 tinham mais de 80 anos, 191 tinham entre os 70 e os 79 anos, 86 entre os 60 e 69 anos, 28 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 21.082 (mais 33).

Os dados indicam que 980 estão internados, mais 44 do que na terça-feira (+4,7%), e 169 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três, o que representa uma diminuição de 1,8%.

Foi accionado o Plano de contingência contra Violência doméstica no início de março. Espaços de acolhimento recebeu 50 vítimas nas suas nas casas.Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o secretário de Estado da Saúde, António Sales reforçou o número de apoio para a violência, 800 202 148, principalmente nesta fase de confinamento.Graça Freitas voltou esta quarta-feira a reforçar a importância da vacinação das crianças. "É seguro vacinar, é seguro ir ao centro de saúde", afirmou a Diretora-geral da saúde na sua intervenção na conferência.Graça Freitas avançou que a vacinação "é a única forma de proteger contra doenças graves" e evitar outras epidemias.

"Apelo aos pais e cuidadores para que não deixem de vacinar as crianças. Nós estamos numa epidemia e se baixarmos a vacinação podemos ter outras epidemias", disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia de covid-19 em Portugal.

A diretora-geral da Saúde voltou a insistir para que os pais vejam se o boletim de vacinação dos filhos está em dia e, caso não esteja, devem ir ao centro de saúde.

Segundo Graça Freitas, os pais devem "de preferência" marcar o dia da vacinação no centro de saúde "para evitar ajuntamento de pessoas".

"Preocupa-nos tudo o que tem a ver com situação. Estamos conscientes que não podemos descurar uma segunda vaga. Estamos a capacitar o SNS", informou o Secretário Geral da Saúde.António Lacerda Sales diz que capacitação do SNS serve também para criar "almofada" para uma segunda possível vaga da pandemia.Sobre as vítimas mortais, a diretora-geral da saúde sublinha que "em Portugal não é possível em Portugal ser enterrado ou cremado sem o certificado de óbito"."Estão contempladas pessoas que morrem em contexto hospitalar, pessoas que morrem em domicilio e as mortes em lares".Sobre a condição inflamatória rara em crianças que está a ser associada ao coronavírus e que está a preocupar o Reino Unido, Itália e Espanha, Graça Freitas refere que não há casos em Portugal." Os pediatras acompanham a situação. Até à data, não temos nenhum caso em Portugal", referiu Graça Freitas.A linha telefónica SNS 24 atende diariamente 7.000 chamadas e o tempo de espera para atendimentos é "menos de meio minuto", disse o secretário de Estado da Saúde, recordando que esta ferramenta serve todos os doentes.

"O SNS 24 continua a ser a porta de entrada por excelência no Serviço Nacional de Saúde e serve não só para doentes com suspeita de covid-19 como outros que possam ter dúvidas sobre se devem ou não recorrer às unidades de saúde. Neste momento, o SNS 24 atende 7.000 chamadas por dia e tem um tempo médio de espera para atendimentos de menos de meio minuto", precisou António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa.

O secretário de Estado frisou que, depois de ser levantado o estado de emergência, Portugal continuará "a ter de lidar com esta emergência de saúde pública".

"A pandemia continua e continuará a fazer parte das nossas vidas", sustentou.

