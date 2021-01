Portugal atinge novo máximo de mortes diárias por Covid-19: 275 óbitos e 11721 infetados

Portugal registou este domingo mais 11 721 infetados e 275 mortos por Covid-19 em 24 horas, um novo máximo de óbitos diários, de acordo com a DGS.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 10 469 mortes e 636 190 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 169 230, mais 6 279 do que no sábado.O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 6 117 pessoas, mais 195 do que na sexta-feira, das quais 742 em cuidados intensivos, ou seja, mais 22.O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2 806 pessoas internadas.Mais 5 167 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 456 491 desde março do ano passado.As autoridades de saúde têm em vigilância 210 664 contactos, mais 4432 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 275 mortes registadas nas últimas 24 horas, 125 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 54 na região Centro, 57 na região Norte, 30 no Alentejo, 8 no Algarve e uma na Madeira.