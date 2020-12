Portugal com 4097 infetados e 70 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 70 mortos e 4097 novos casos de Covid-19.O País contabiliza desde o início da pandemia 5192 óbitos e 332073 casos confirmados.Nas últimas 24 horas, há mais 69 pessoas internadas (num total de 3332), e mais cinco em unidades de cuidados intensivos (504).De acordo com o Boletim epidemiológico da DGS foram contabilizados 254700 recuperados desde o início da pandemia, sendo que nas últimas 24 horas 2272 pessoas recuperaram da doença.A Região Norte concentra 2076 dos novos casos registados; segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1157; a Região Centro com mais 555; o Alentejo com mais 163 e o Algarve com mais 97.As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 21 e 28 casos de doença, respetivamente.A Região Norte registou mais 30 mortos nas últimas 24 horas; a Região LVT mais 21; a Região Centro mais 13 e o Alentejo mais seis. O Algarve, a Madeira e os Açores não tiveram qualquer registo de óbito pela Covid-19 nas últimas 24 horas.