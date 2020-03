Uma turma com cerca de 17 alunos e o professor estão isolados dentro de uma sala da Escola Secundária da Trofa devido a suspeita do coronavírus.sabe que a jovem está dentro de uma sala de contingência no pavilhão desportivo daquela instituição desde as 11h00 desta terça-feira, de acordo com as medidas indicadas pelo SNS24.A jovem com sintomas como febres altas, terá participado num concurso de dança durante o fim de semana.Em atualização