Análises de bebé Matilde seguem para Holanda

Matilde Sande, bebé de três meses que sofre da forma mais agressiva de atrofia muscular espinhal, evolui de uma forma favorável no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, revelaram os pais, nas redes sociais.A família reuniu em donativos cerca de 2,5 milhões de euros, no sentido de a menina ser medicada com o Zolgensma.Entretanto, avançaram os pais, as análises da bebé foram enviadas para a Holanda no sentido de apurar se pode ser sujeita à terapêutica inovadora, com recurso a um pedido de utilização excecional junto do Infarmed.Por agora, é medicada com o Spinraza.