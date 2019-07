Bebé que tem a mesma doença que Matilde deixa os cuidados intensivos

Noa Feteira, a bebé de dez meses de Porto de Mós que sofre do tipo mais grave de atrofia muscular espinhal, evolui de uma forma favorável à terapia.Os pais avançaram nas redes sociais que esta segunda-feira a bebé irá deixar a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra."O sol finalmente brilha depois de tantos dias cinzentos", escreveram os pais, Vânia e Sérgio.Noa e Matilde Sande são duas das 14 crianças com o tipo mais grave de doença que neste momento recebem o medicamento Spinraza.Matilde fez este sábado três meses no Hospital Santa Maria, em Lisboa.