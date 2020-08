Andorinhões voam pela primeira vez

Cinco andorinhões que tinham ingressado, ainda crias, no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, foram agora libertados para a natureza, onde voaram pela primeira vez fora de cativeiro.

Segundo os responsáveis do RIAS, os quatro andorinhões-pálidos e um adorinhão-preto foram encontrados "fora do ninho e sem os progenitores por perto", antes de serem transportados para o centro de recuperação onde, durante alguns meses, "foi-lhes fornecido alimento adequado e realizade treinos de voo".

As cinco aves acabaram por ser libertadas durante este fim de semana por um grupo de jovens do ATL da associação local olhanense MOJU e de alguns voluntários, altura em que voaram pela primeira vez em liberdade.



De acordo ainda com o RIAS, "é comum ingressarem no centro estas espécies" até porque são aves que nidificam em Portugal.