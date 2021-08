Anticorpos diminuem seis meses após vacinação contra a Covid-19 mas continuam elevados

Um estudo a 86 profissionais de saúde do hospital Amadora-Sintra revelou que há uma diminuição na quantidade de anticorpos seis meses após a vacinação contra a Covid-19, noticiou esta quarta-feira o Público.No entanto, quase todas as pessoas testadas tinham níveis altos de anticorpos, de acordo com uma análise do Laboratório do Imunobiologia e Patogénese do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Serviço de Medicina IV do hospital Amadora-Sintra.Segundo a investigação, um mês após a primeira dose da vacina, verifica-se uma produção de anticorpos "bastante robusta" e que atingiu valores máximos um mês após a segunda dose. Seis meses depois da vacinação completa, observa-se uma diminuição "ainda significativa" na quantidade de anticorpos, mas em praticamente todos os indivíduos testados os níveis mantiveram-se elevados.