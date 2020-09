António Costa incentiva ao uso da aplicação Stay Away Covid durante congresso federativo do PS

O primeiro-ministro, António Costa, apelou este sábado à utilização da aplicação 'Stay Away Covid' durante congresso federativo do PS, no Porto.

"Devemos descarregar a aplicação 'Stay Away Covid' porque é a única forma de informar os outros se soubermos que estamos infetados", começa por dizer Costa.

"Este é um combate onde tem de vir ao de cima o sentido de vivermos em comunidade, de sabermos que estamos aqui e o nosso dever é protegermo-nos e aos outros", continua.

"É a única forma de derrotar o vírus. E temos que derrotar o vírus para que o país possa seguir em frente. Não podemos sacrificar mais a atual geração de jovens e crianças do ensino presencial", termina o PM.