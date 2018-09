Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

APAV critica texto sobre violência doméstica das Testemunhas de Jeová

Publicação religiosa apelou a que mulheres que sejam agredidas aguentem o casamento.

Por Francisca Genésio | 01:30

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) alertou esta quinta-feira que nenhuma religião deve incentivar alguém a suportar qualquer tipo de violência. Em causa está a última edição da revista ‘Sentinela’, da Associação das Testemunhas de Jeová, que apela ao sacrifício das mulheres pela relação matrimonial.



Segundo a publicação, que aborda o casamento e divórcio, podem haver casos em que "talvez ele [marido] costuma bater nela, colocando a saúde ou a vida dela em perigo", lembrando no entanto que "outros cristãos passaram por situações parecidas e decidiram não se separar. Preferiram perseverar e se esforçar para melhorar o casamento".



Ao CM, Daniel Cotrim, psicólogo clínico e representante da APAV, explica que "a violência retira a felicidade e a esperança e, sem querer colocar em causa os crentes de cada religião, é necessário ter atenção às palavras que se diz, devido à influência que estas podem ter na vida das pessoas".



Confrontada pelo CM, a Associação de Testemunhas de Jeová rejeita qualquer responsabilidade de "incentivar" as mulheres a suportar violência, referindo que considera "repulsiva toda e qualquer forma de violência" sublinhando, no entanto, que "é da responsabilidade de cada pessoa tomar as suas próprias decisões", no que diz respeito à interpretação dos textos da revista.