Novo curso prepara juízes para lidar com situações de violência doméstica

Coimbra Business School vai avançar com formação para preparar melhor os profissionais.

A Coimbra Business School vai avançar, em novembro, com um curso para preparar melhor os profissionais que lidam com a violência, sobretudo a doméstica.



"Uma média de quase três dezenas de mulheres assassinadas por ano é intolerável e não pode continuar", disse Pedro Costa, presidente do estabelecimento de ensino.



Para o responsável, "falta claramente formação nesta área aos agentes sociais, juízes e advogados, que têm uma formação muito específica" e foi por esse motivo que a instituição decidiu avançar com o "primeiro curso do género" em Portugal.