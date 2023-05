Apoio adicional ao abono de família começa a ser pago hoje

Começa esta terça-feira a ser pago o apoio adicional ao abono de família, que vai abranger 1,1 milhões de crianças e jovens. Trata-se de um reforço de 15 euros no atual valor por criança, uma medida adotada pelo Governo para mitigar os impactos do aumento do custo de vida para as famílias mais vulneráveis e com menores rendimentos.Em conferência de imprensa, a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explica que o apoio é pago de trimestralmente e com retroativos. No caso, um agregado familiar com uma criança passará a receber 45 euros de três em três meses, resultando no valor de 180 euros por ano."Será pago esta terça-feira, 45 euros. Portanto, é o primeiro apoio relativamente ao ano de 2023", disse Ana Mendes Godinho a jornalistas, em Fátima, esta segunda-feira.O apoio adicional inclui todas as crianças e jovens que estejam inseridos até ao 4º escalão de rendimentos. Estão também abrangidas as famílias em que pelo menos um dos membros do agregado familiar seja beneficiário de prestações sociais mínimas como o complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, complemento da prestação social para a inclusão, pensão social de velhice e subsídio social de desemprego.O pagamento é feito de forma automática por transferência bancária através da Segurança Social Direta, pelo que todos os dados devem estar devidamente atualizados. Para registar o IBAN deve aceder à sua conta e clicar em "Perfil" e em seguida no campo que diz "Conta Bancária".O reforço ao abono de família foi anunciado em março quando o Executivo deu a conhecer algumas formas para combater a inflação e a crise. Entre as medidas adotadas está também o IVA Zero em 40 alimentos.