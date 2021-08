O Ministério da Educação publicou esta quinta-feira o despacho nº 8209/2021 que homologa as Aprendizagens Essenciais de Matemática do Ensino Básico.O documento passa a ser o referencial para a avaliação dos alunos. Segundo o despacho, são privilegiados aspetos como a resolução de problemas, raciocínio matemático e pensamento computacional.Estas Aprendizagens Essenciais entram em vigor no ano letivo 2022/23 para os 1º, 3º, 5º e 7º anos de escolaridade.