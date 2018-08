Ar condicionado, homens e mulheres - a ciência explica a eterna discórdia

Boris Kingma e Wouter van Marken Lichtenbelt , publicado em 2015, mostra que as mulheres sentem o frio muito mais rapidamente que os homens. Os ensaios feitos no âmbito destes estudo mostram que as mulheres se sentem confortáveis com uma temperatura ambiente 2,5 graus acima dos homens.O problema é que os sistemas de climatização foram pensados num tempo em que os homens estavam em larga maioria nos escritórios. Apontou-se, na altura, para a temperatura ideal de um homem de 40 anos, com um peso de 70 kg. Um modelo que hoje está muito desatualizado, mas que ainda vai servindo de padrão para regular a temperatura dos edifícios.Se a maioria dos sistemas aponta os 22 graus como a temperatura ideal, em média as mulheres preferem ambientes de 24 a 25 graus. O que quer dizer que os edifícios estão excessivamente refrigerados, o que tem implicações nos gastos de energia e nas emissões de gases CO2.

Mas existe, também, um problema relacionado com o vestuário. Nas empresas em que se pede um traje mais formal, os homens usam camisa gravata, ao passo que as mulheres podem optar por tecidos mais frescos. O que faz com que os homems sintam mais calor e já levou até a petições para permitir o uso de calções.Aqui, a solução mais razoável, seria permitir que os homems pudessem dispensar a gravata - o que acontece com cada vez mais frequência.Ou seja, um ambiente de trabalho mais adaptado às mulheres é também ambientalmente mais racional.Ciência aparte, é certo que a batalha continua dentro de segundos, na guerra em que quem tem o comando do aparelho mais à mão triunfa.