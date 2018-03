Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrendar casa em Lisboa é 42% mais caro do que no Porto

Dentro de Lisboa, as freguesias do Parque das Nações e da Misericórdia são as mais caras.

11:53

As freguesias do Parque das Nações e da Misericórdia são as mais caras de Lisboa em matéria de arrendamento. Segundo novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), nunca antes divulgados, o valor mediano das rendas por metro quadrado praticado nestas duas freguesias em 2017 foi de 11,7 e 11,6 euros, respectivamente. Isto significa que arrendar uma casa de 80 metros quadrados no Parque das Nações ou na Misericórdia andará entre 930 e 940 euros.



No extremo oposto, estão as freguesias de Marvila e Santa Clara onde o preço por metro quadrado foi de 8,4 e 6,8 euros, respectivamente. Apesar destas serem as duas freguesias lisboetas mais "baratas", quando o universo é o país inteiro estão já entre as mais caras. Basta ver que Cascais, o segundo município mais caro de Portugal, apresentou uma renda mediana, por metro quadrado, de 8,1 euros no ano passado. Oeiras e Porto, que surgem em segundo e terceiro lugar, revelam valores medianos de 7,8 e 6,8 euros.



Sem surpresa, o município onde é mais caro arrendar uma casa é Lisboa, com um valor mediano de 9,6 euros. Para se ter uma ideia, a renda mediana na capital supera em 42% o que é praticado no Porto, o quarto município mais caro do país.



A freguesia mais cara do Porto – a União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos – tem uma renda mediana de 7,26 euros, que apenas supera a mais "barata" das freguesias de Lisboa, Santa Clara.



A título comparativo, o município com rendas mais baratas é o de Belmonte, onde o valor mediano apurado pelo INE, em 2017, foi de 1,6 euros.