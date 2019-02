Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia da República aprova nova comissão de inquérito à CGD

Proposta era do PS, PSD, CDS e BE.

12:31

Vai avançar uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.



A proposta do PS, PSD, CDS e BE foi aprovada no Parlamento.