A Barragem de Vale de Madeiro, que serve as freguesias de Mirandela e Carvalhais, só já tem água para menos de um mês. Por semana, tem descido cerca de 30 centímetros, valor que deixa prever que se avizinham dias negros para os produtores.



“Vai ser muito prejudicial para as culturas de verão, como é o caso da couve-penca, ex-líbris do concelho de Mirandela, e típica na altura do Natal”, conta ao Correio da Manhã Emanuel Batista, presidente da Associação de Beneficiários do Perímetro de Rega de Vale de Madeiro.









