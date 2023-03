Bispo dos Açores afasta de funções padres que constam na lista de possíveis abusadores

O bispo diocesano de Angra, D. Armando Domingues, informou, esta quarta-feira, em comunicado, que a diocese vai afastar do exercício de funções os padres que constam na lista de possíveis abusadores, divulgada pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal.

A decisão afeta um sacerdote de São Miguel e outro de Terceira. Segundo o comunicado estes padres ficarão impedidos de exercer as funções até ao fim do processo de investigação prévia.

"Esta decisão não é uma assumpção de culpa dos próprios nem uma condenação por parte do Bispo diocesano. Trata-se de seguir aquilo que o Papa Francisco tem recomendado como norma e prática da Igreja em matéria de abusos", esclarece.

A diocese de Angra informa que, segundo o relatório, foram recebidas denúncias de oito casos de alegados abusos na região - todos cometidos por pessoas diferentas. Dessas alegados agressores, quatro já faleceram e dois não foram considerados casos relevantes para a Comissão Independente.

"Mesmo cientes de que a perceção sobre a gravidade deste crime é hoje muito diferente do que era no passado, estes abusos nunca poderiam ter acontecido na Igreja. Pedir perdão é pouco. A diocese de Angra tudo fará para que os abusos não tenham mais lugar. A Igreja não pode sequer tentar esconder a tragédia dos abusos. Agiremos com tolerância zero para com os abusadores", lê-se no comunicado.

