Bola de fogo atravessou Espanha e Portugal a 89 mil km/hora. Veja o vídeo

Uma bola de fogo atravessou o sul de Espanha e Portugal a 89 km/horas, na noite deste domingo, e atingiu uma luminosidade superior à da lua cheia.



Este fenómeno foi analisado pelo investigador e astrofísico José María Madiedo que determinou que a rocha que causou este acontecimento provinha de um cometa.

"O atrito abrupto com a atmosfera do nosso planeta a esta alta velocidade fez com que a superfície da rocha aquecesse a uma temperatura de vários milhares de graus Celsius e se tornasse incandescente, o que gerou uma bola de fogo", explica o astrofísico.

Foi registada na noite de 21 de janeiro pelas 20h03 em Portugal. Atingiu uma luminosidade superior à da lua cheia porque ao longo da sua trajetória sofreu várias explosões que provocaram aumentos súbitos do seu brilho.

A bola de fogo que percorreu, no total, uma distância de cerca de 111 quilómetros, fragmentou-se ao longo da trajetória e, por isso, não chegou a atingir o solo.