Cair ao caminhar da cama para o escritório é acidente de trabalho, diz tribunal alemão

Um tribunal alemão decidiu que um homem que escorregou em casa ao caminhar alguns metros da cama até ao escritório pode pedir o seguro de acidentes de trabalho porque, tecnicamente, estava a deslocar-se para o trabalho.

O homem estava em teletrabalho e dirigia-se para o escritório no andar de baixo quando caiu pelas escadas e partiu as costas, avançou o The Guardian.

O tribunal concluiu que o funcionário geralmente começava a trabalhar "imediatamente, sem tomar pequeno-almoço antes", esclarecendo que o seguro legal de acidentes só é concedido para a "primeira" viagem para o trabalho.



Uma viagem no caminho para tomar pequeno-almoço depois de já estar no escritório em casa pode não ser incluída no seguro.

Em muitos países, as empresas têm o dever de cuidar dos funcionários, independentemente de onde trabalhem.

O tribunal federal alemão disse: "Se a atividade segurada for realizada na residência da pessoa segurada ou noutro local, a cobertura do seguro é fornecida na mesma medida em que a atividade é realizada nas instalações da empresa."