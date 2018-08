Câmara de Setúbal declara estado de alerta

Distrito encontra-se sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro, até ao fim de semana.

Por Lusa | 19:19

A Câmara Municipal de Setúbal declarou esta quinta-feira o estado de alerta por causa do calor intenso que se está a fazer sentir no concelho, disse à Lusa o vereador do pelouro da Proteção Civil, Carlos Rabaçal.

Segundo o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito de Setúbal encontra-se sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro, até ao fim de semana.

Devido a esta previsão e ao calor intenso que se tem feito sentir, o município de Setúbal convocou para sexta-feira, ao fim do dia, uma reunião com a Comissão Distrital de Proteção Civil e, à noite, com a Comissão Municipal de Proteção Civil.