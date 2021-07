Câmara de Aljezur diz que que Saúde na região ficou reduzida "a uma médica" e exige soluções

Apenas uma médica para toda a população de Aljezur, no Algarve. É este o quadro que vem denunciar a Câmara Municipal, numa carta aberta à ministra da Saúde, Marta Temido, publicada no site da autarquia.

"Com a aposentação do Diretor do Centro de Saúde e a saída da médica que prestava serviço em Odeceixe, o quadro dos médicos em Aljezur ficou reduzido a uma médica, situação que não pode acontecer e que lesa fortemente a população de Aljezur", começa por explicar a autarquia local.

A Câmara de Aljezur sublinha que tem enviado várias comunicações e missivas aos organismos responsáveis, como a ARS-Algarve ou aos secretários de Estado da Saúde, nos quais já manifestava "preocupação sobre a situação que se vive no concelho em termos de disponibilidade de médicos, tanto no centro de Saúde de Aljezur como nas Extensões de Saúde de Odeceixe e Rogi".

A autarquia reconhece o trabalho feitos pelas autoridades e profissional de saúde no âmbito da Covid-19, mas lamenta a falta de soluções para este problema, que nem no recente concurso para colocação de médicos ficou resolvido. "No Algarve abriram 28 vagas e Aljezur não foi contemplado, sendo esta situação incompreensível e não aceitável", alerta a carta endereçada a Marta Temido.

A autarquia sublinha o problema para a população local, pela necessidade de médico de família que tem, assim como para as consequências da falta de médicos que, segundo a Câmara, coloca a imagem de Aljezur "em causa enquanto destino turístico".