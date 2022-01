A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) multou a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de participantes em manifestações.A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021 - quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina - a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.

“HERANÇA PESADA” CONDICIONA MEDIDAS



A atual liderança da Câmara de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), considera que a multa “é uma herança pesada” e que condiciona medidas previstas no Orçamento.António Costa, como autarca, mudou regras: dados só para a PSP e para o MAI.Medina admitiu que a autarquia liderada por si infringiu várias vezes as regras.O caso resultou na exoneração do encarregado de proteção de dados do município.Mikhail Kamynin, embaixador russo, garantiu que os dados foram eliminados.