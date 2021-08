Campeão Jorge Fonseca falha por um dia sonho de pertencer à PSP

Jorge Fonseca, bicampeão mundial de judo e que conquistou a semana passada o bronze nas Olimpíadas de Tóquio, falhou por apenas um dia o sonho de entrar para a Polícia de Segurança Pública. A 31 de outubro de 2019, dia em fecharam as candidaturas ao curso de agentes, já tinha 27 anos - cumpridos na véspera (dia 30). Quando deu entrada com os papéis, o atleta de alta competição ainda tinha 26 anos (idade máxima admitida).“Não nos pronunciamos sobre casos individuais de candidatos porque são dados reservados. No entanto, os requisitos são públicos, assim como as razões das candidaturas não serem aprovadas”, disse esta sexta-feira aofonte oficial da PSP. Na lista de candidatos não admitidos, publicada no início de 2020, Jorge Fonseca é recusado porque “ultrapassa a idade máxima para concurso”.