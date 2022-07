Está longe de acalmar a situação de caos que se tem registado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mesmo com reforço de recursos humanos, ao abrigo do plano de contingência que está em vigor. A certeza é dada, ao CM, pelo presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.









Ver comentários