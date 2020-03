Capitanias dão ordem para interditar praias devido ao coronavírus

Todas as capitanias proibiram este sábado atividades em grupo nas praias de todo o País, em linha com o que já tinha sido decidido pelos capitães dos portos do Douro e de Leixões, na sexta-feira.A zona costeira fica assim interditada a atividades desportivas, de lazer e culturais, bem como qualquer atividade lúdica ou social. Isto é, estão proibidos eventos que juntem várias pessoas nos areais."No alinhamento das medidas implementadas pelo Governo para conter a propagação da Covid-19, ficam interditas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, de forma a minimizar a probabilidade de disseminação do respetivo vírus nas praias", explicou este sábado o capitão-tenente Marques Coelho, dos portos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. A interdição é levantada "logo que reunidas as necessárias condições de segurança".Esta decisão surge depois de esta semana uma enchente na praia de Carcavelos, em Cascais, ter causado alarme face à propagação da Covid-19.