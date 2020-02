Casal sem casa está a viver em antigo canil

Há quase três meses que Isabel e Paulo têm como morada um antigo canil no Pinhal Novo, Palmela. A mulher, reformada por invalidez, e o marido, afastado do trabalho na construção civil devido a um acidente que o deixou com mazelas nos olhos, tiveram de sair da casa em que viviam, com a mensalidade de 150 euros."Aqui não temos luz nem água, chovia aqui dentro se não puséssemos um plástico aqui por cima. Isto não tem condições", explica aoIsabel Gonçalves, de 66 anos.Na companhia do cão, Snoopy, Isabel e Paulo vão levando a vida com dificuldade, sobrevivendo graças à solidariedade de quem os conhece. "Há pessoas que nos deixam mantimentos, muita comida, leite e água. Tomamos banhos nos bombeiros e fazemos a higiene", conta Paulo Marques. Mas o casal, que um dia já viveu debaixo de um tecto, sente saudades de não depender de ninguém."O meu pedido é que possamos novamente ter uma casa para nós e para o cão, sem depender da ajuda alheia porque isto não são condições para ninguém viver", acrescentou o sem-abrigo.Antes de encontrarem abrigo no canil abandonado, o casal andou algumas semanas a dormir em estações de comboio e nas Urgências dos hospitais da península de Setúbal. "Para não passarmos frio, íamos até aos hospitais e ficávamos lá a dormir. Não tínhamos escolha", confessa Isabel.A mulher recebe todos os meses 270 euros de pensão, por invalidez. Paulo, o marido, recebe ainda menos – são 180 euros que tem direito através do Rendimento Social de Inserção.O município de Palmela está já a acompanhar a situação, em articulação com o Instituto da Segurança Social, na procura de uma solução de habitação para o casal. Até lá, vale a Isabel e Paulo a ajuda de amigos e conhecidos.