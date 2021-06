Portugal regista 74 casos da variante mais perigosa indiana da Covid-19

O mais recente relatório da DGS e do INSA com a monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19 informa que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 71 casos, com tendência crescente a nível nacional.O valor do Rt apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,08) e em todas as regiões de saúde sugerindo uma tendência crescente. Esta tendência crescente é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), de acordo com o documento.Mantendo-se esta taxa de crescimento, a região de LVT pode chegar aos 120 casos por 100 mil habitantes em menos de 15 dias.

O número diário de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma "tendência ligeiramente decrescente", correspondendo a 21% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.

A proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 1,3%, valor que se mantém abaixo do objetivo definido de 4%, tendo-se observado um aumento do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias.



Com base na sequenciação genómica de amostras recolhidas em maio, cuja análise ainda está em curso, a prevalência estimada da variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) para o continente foi de 87,7%;





Até 02 de junho, foram identificados, por confirmação laboratorial, 104 casos da variante B.1.351 (associada à África do Sul). Existe transmissão comunitária desta variante;

Até 02 de junho, foram identificados, por confirmação laboratorial, 139 casos da variante P.1 (associada a Manaus, Brasil). Existe transmissão comunitária desta variante;

Até 02 de junho de 2021, em Portugal, foram confirmados laboratorialmente 83 casos da variante B.1.617, associada à Índia, nove casos da linhagem B.1.617.1 e 74 casos da linhagem B.1.617.2 (classificada como Variante de Preocupação pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças).



A maioria (74,7%) era do sexo masculino e com idade mediana à data do diagnóstico de 35,0 anos (AIQ: 29,0 – 43,0). A maioria foi identificada na região de LVT (63,0%), tendo sido identificada em 9 distritos e 16 concelhos. As três nacionalidades mais frequentemente identificadas foram: portuguesa (47,0%), nepalesa (27,7%) e indiana (12,0%).