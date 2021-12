Células estaminais podem evitar perda de visão, revela estudo

Uma equipa de investigadores chineses está a utilizar células estaminais do cordão umbilical desde 2020 como novo meio contra a glaucoma, doença que é responsável pela progressiva perda de visão em cerca de 200 mil portugueses.

Glaucoma é uma doença invisível e indolor, que causa perda de células a nível dos nervos óticos e afeta mais de 7 milhões de europeus. Mesmo existindo tratamentos que param o avanço da doença, como fármacos e cirurgias a laser, as células estaminais do cordão umbilical providenciam uma vantagem regenerativa, que faz com que a doença possa ser revertida e não apenas estagnada.

Segundo o relatório de pesquisa publicado na revista Stem Cells International, o estudo realizado numa cobaia animal foi um sucesso, tendo a investigadora Bruna Moreira mencionado que as células estaminais atuaram de forma ativa na lesão ocular, mesmo não sendo introduzidas diretamente no local.

As células estaminais têm animado a comunidade científica, pelo seu caráter prático e proveito laboratorial.