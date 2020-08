O SEF a funcionar com 2 colaboradores para esta torrente de gente!

O Aeroporto de Faro recebeu centenas de passageiros britânicos após a abertura dos corredores turísticos com o Reino Unido.A denúncia partiu do deputado do PSD, Cristóvão Norte, que publicou na rede social Twitter uma imagem onde é possível ver centenas de passageiros a aguardarem com as bagagens no aeroporto de Faro."O SEF a funcionar com colaboradores para esta torrente de gente! Quisemos tanto o corredor turístico aberto para isto?", escreveu Cristóvão na publicação.A imagem foi igualmente partilhada no Facebook, onde é possível ver várioas pessoas juntas, sem a salvaguarda da distância de segurança.