Centro de Vacinação contra a Covid-19 arranca em pavilhão escolar de Oliveira de Azeméis

O pavilhão desportivo da Escola Secundária Soares Basto começa na quarta-feira a funcionar como Centro de Vacinação de Oliveira de Azeméis contra a Covid-19, como revelou, esta terça-feira, a Câmara Municipal, estimando receber 240 a 400 pessoas por dia.

Segundo a autarquia do distrito de Aveiro, o recinto funcionará de segunda-feira a domingo, entre as 09:00 e as 19:00, sempre que houver 'stock' de vacinas disponível para o efeito, e optará por operar apenas nos dias úteis quando a reserva de inoculações for mais reduzida.

A escolha do pavilhão escolar para a vacinação contra a covid-19 deve-se à dimensão do espaço e à sua localização central no município, esperando o presidente da Câmara acabar assim com a necessidade de os habitantes do território terem que se deslocar ao concelho vizinho de São João da Madeira para a inoculação.

"Esta estrutura é fundamental para servir melhor a população, evitando que os oliveirenses se desloquem a outros locais para serem vacinados. Permitirá também otimizar o processo de inoculação, contribuindo para que possamos responder de forma mais rápida e cumprir as metas previstas no plano nacional de vacinação", declarou Joaquim Jorge Ferreira.

O trabalho será efetuado com recurso a "uma forte equipa de profissionais", sendo que as funções clínicas estarão a cargo de quadros do Agrupamento de Centros de Saúde EDV II Aveiro Norte, enquanto "o pessoal de apoio é a autarquia que cede". O recurso a voluntários também será considerado "em caso de necessidade".

Com uma população de aproximadamente 70 mil habitantes dispersos por 163 quilómetros quadrados, o concelho de Oliveira de Azeméis já administrou pelo menos a primeira dose da vacina à parte mais idosa da sua população.

Segundo dados da Câmara, até ao final de fevereiro, no domingo, quase 400 pessoas afetas a lares de seniores, estruturas residenciais e espaços similares já tinham recebido as duas doses da inoculação contra o vírus SARS-CoV-2. No que se refere a utentes, em específico, o registo dá conta de que 206 já foram inoculados com duas tomas e 157 com a primeira dose; no que concerne aos funcionários, 181 contam já com duas inoculações e 145 aguardam a segunda toma.

Quanto à restante população local, a vacinação arrancou com os seniores de idade superior a 80 anos e 425 pessoas nessa faixa etária já foram inoculados. Na segunda fase do processo, destinada a utentes com idade dos 50 aos 65 anos e comorbilidades, ainda só foram vacinados seis cidadãos.

