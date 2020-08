Centro para idosos em Setúbal regista seis óbitos por Covid-19

Morreu mais um residente do Lar MHAS Centro Geriátrico, em Setúbal, durante o dia desta sexta-feira, devido à Covid-19.O número de vítimas mortais nesta instituição, na sequência da infeção, aumenta assim para seis, confirmou aofonte oficial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Ao todo, existem agora 72 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus. Deste total, 50 são em residentes do lar e 22 em funcionários da instituição.Segundo a mesma fonte, há ainda a registar o internamento de 10 utentes no hospital de São Bernardo. O primeiro óbito neste lar foi registado na segunda-feira.Devido ao elevado número de funcionários infetados, a instituição pediu apoio à Cruz Vermelha Portuguesa para prestar cuidados.Há uma grande possibilidade que parte destas infeções estejam relacionadas com o surto do restaurante, ocorrido na semana passada".A informação foi dada aopelo Presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, depois de serem conhecidos 50 casos de Covid-19 entre habitantes no concelho."São várias famílias infetadas e há diversas faixas etárias envolvidas", conta o autarca. Pelo menos três crianças, entre os dois e os sete anos, estão infetadas. Um dos 50 doentes está internado no hospital.O surto levou ao fecho do ATL e de uma sala da creche da Santa Casa da Misericórdia. O lar de idosos de Aboim da Nóbrega cancelou as visitas. "Foi pedido à GNR reforço da vigilância a cafés, bares e restaurantes", referiu o autarca local.O surto na Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, em Sintra, contabiliza 54 infetados e quatro mortos, revelou aofonte oficial da ARSLVT.O último óbito foi registado esta sexta-feira. Do total de infeções, 41 referem-se a residentes do lar e 13 a funcionários. De acordo com a informação divulgada pela autoridade de Saúde, existem ainda três residentes internados no hospital Amadora-Sintra.Os restantes idosos permanecem na instituição, respeitando as regras e orientações da delegada de saúde local. O foco de infeção foi detetado na segunda semana de agosto. Todos os funcionários e residentes foram de imediato testados.O espaço interior e exterior foi desinfetado. Também os materiais de proteção individual foram reforçados.Um surto de Covid-19 na equipa de futebol do Louletano conta já com 33 casos confirmados entre equipa técnica, jogadores e funcionários, segundo confirmou aofonte oficial da Administração Regional de Saúde do Algarve.O primeiro caso positivo foi conhecido na quarta-feira e o segundo no dia seguinte. Esta sexta-feira foram confirmados mais 31 casos, sendo que todos estão em isolamento, incluindo os contactos diretos destes. "Todos os infetados são jovens adultos, não há crianças entre os casos positivos" adiantou aofonte da ARS Algarve.O concelho de Loulé registava esta63 casos ativos de Covid-19, o maior número entre concelhos algarvios. Relativamente ao número de óbitos, já faleceram neste concelho sete pessoas.