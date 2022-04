Chefes de urgência do hospital de Caldas da Rainha pedem demissão

Os chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital de Caldas da Rainha pediram a demissão do cargo, informou esta sexta-feira a administração do Centro Hospitalar do Oeste, que assegurou que o serviço está a funcionar normalmente.

Em comunicado, a administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) diz ter recebido, na noite de quinta-feira, a carta de intenção de demissão dos chefes de equipa daquele serviço, assim como um pedido para o seu encerramento.

No entanto, esclarece, as demissões "respeitam apenas ao cargo de gestão de chefia de urgência e não ao exercício das funções clínicas", pelo que a equipa "continua a assegurar o normal funcionamento" do serviço.