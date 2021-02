A chuva intensa fez subir este sábado o nível de águas do rio Sorraia, em Coruche, inundando campos e levando ao corte de estradas.De acordo com a Proteção Civil Municipal do concelho, foram encerradas ao trânsito as estradas de Meias em Coruche; CM-H entre Fajarda e Biscainho (Estrada do Rebolo); CM-1427 entre Fajarda e Raposeira (Estrada da Amieira); bem como a margem esquerda do rio Sorraia.