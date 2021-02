Chuva forte e maré inundam ruas e lojas em Faro

António Vieira, de 62 anos, ficou desalojado quando um muro caiu sobre a sua casa, junto à Escola Afonso III, em Faro, devido à chuva intensa que caiu esta sexta-feira de manhã no sotavento algarvio. “Recolhi algumas coisas mas não posso ficar em casa”, lamentou ao CM o morador desalojado, que está a ser apoiado pela Proteção Civil.





CM o comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, José Valente, as principais ocorrências estiveram relacionadas com “inundações em caves e garagens”. Em Faro, destaque ainda para uma inundação numa zona rural. Devido à chuva, a linha férrea ficou submersa. Em Tavira, registaram-se também várias inundações.



A chuva, que caiu a partir das 10h00 com grande intensidade, coincidiu com a maré-cheia. Causou cerca de 50 inundações, a sua maioria no concelho de Faro. Foram especialmente afetadas a Baixa da cidade, bem como as zonas de Gambelas e Montenegro. No centro comercial Forum Algarve, a água acumulada causou a queda do tecto falso de uma cafetaria. O parque de estacionamento também foi afetado. Na rua Infante D. Henrique, a chuva forte partiu o vidro da entrada de uma loja de animais, inundando o espaço.

As previsões para o fim de semana apontam para chuva em todo o País, com maior incidência no domingo.



25 barragens acima dos 80% da capacidade



Das 59 barragens monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, 25 apresentaram em janeiro disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 12 têm disponibilidades inferiores a 40%. Segundo o Boletim de Armazenamento nas Albufeiras de Portugal Continental, “no último dia do mês de janeiro de 2021 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrográficas e uma descida em 1”. No entanto, os armazenamentos na maioria das barragens apresentam-se inferiores às médias de armazenamento para o mês de janeiro.





Alerta para risco de cheias no Douro



O Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro (CPPCD) emitiu, ontem, um alerta amarelo para o risco de cheias no rio Douro, face à previsão de aumento do caudal, no estuário e nas albufeiras de Crestuma, Carrapatelo e Bagaúste. O alerta está em vigor até às 12h00 deste sábado. O CPPCD aconselha os agentes de Proteção Civil e a população a adotarem medidas preventivas para as consequências das cheias nas zonas ribeirinhas.