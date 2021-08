Com discotecas fechadas: Jovens levam colunas e fazem ‘minifestas’ no Bairro Alto

As discotecas estão fechadas, para estar no interior de bares e restaurantes é preciso certificado digital Covid-19: Esta é a realidade que rege o Bairro Alto, em Lisboa, desde que se instalou o ‘novo normal’ da pandemia. No entanto, os jovens já encontraram forma de ‘contornar’ as restrições e cresce um fenómeno, não só no Bairro Alto como em outros locais da noite da capital: os jovens levam colunas de som portáteis e fazem ‘minifestas’ pelas ruas, regadas a álcool comprado em estabelecimentos ou vendedores ambulantes.

Estes ajuntamentos não são novidade, mas, segundo o Público, agravaram-se nos últimos meses, com o levantamento de restrições da pandemia, que ao mesmo tempo limitam o negócio dos estabelecimentos noturnos.

Ao mesmo jornal, a Associação de Comerciantes do Bairro Alto queixa-se do "mal-estar" criado pelo caso, nos moradores e nos empresários, enquanto Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, destaca que o fenómeno acontece também durante a semana e em pontos como Cais do Sodré, o miradouro de S. Pedro de Alcântara ou a praça D. Luís, e que é objetivo travá-lo antes que cresça mais. A responsável aponta para a destruição dos jardins que acontece nestes ajuntamentos, para além do barulho gerado.

Também a PSP está atenta a estas ‘minifestas’ e tem-nas dispersado e atuado em conformidade. Se não é proibido dançar na rua, é necessária uma licença específica para passar música na rua, pelo que, só no último fim de semana, foram apreendidas 28 colunas portáteis usadas nestes ajuntamentos.