“As alterações climáticas estão aqui. São aterradoras. E isto é apenas o início. A era do aquecimento global acabou. Começou a era da ebulição global.” As palavras são do secretário-geral da ONU, António Guterres, reforçando que o mês de julho pode tornar-se no mais quente desde que há registo. “Não temos necessidade de esperar pelo fim do mês para o saber. A menos que aconteça uma mini-idade do gelo nos próximos dias, julho de 2023 vai rebentar todos os recordes”, afirmou.A informação surge após cientistas terem confirmado que as últimas três semanas foram as mais quentes algumas vez registadas e que o mundo está 1,5 graus mais quente este mês. “Este ar não é respirável, o calor não se aguenta e o nível de inação é inaceitável”, alerta o secretário-geral da ONU. António Guterres chamou a atenção para o que está a acontecer na América do Norte, Ásia, África e Europa, em que o verão está a ser “cruel”. Para o líder da ONU “ainda se pode evitar o pior”, mas para isso é necessário ter “ações drásticas e imediatas”. Em causa estão fatores como a poluição provocada pelo Homem.