“Como assim juntaram-se todos no Natal?”: Médica de Cascais arrasada no combate à Covid-19 questiona portugueses

"Quem me conhece sabe que de depressiva e alarmista não tenho nada. Pelo contrário, sou uma mulher de fé, convicções, caminhos e decisões. Quando quero uma coisa, coitada da coisa.

Eu queria acreditar que 2020 estava no passado. Mas a verdade é que estamos a viver o 2020+1", começa por dizer a médica, explicando que "esta terceira vaga está a rebentar com isto tudo".





"É o somatório do: estamos exaustos de trabalhar nestas condições + os doentes não param de chegar+ não há vagas para todos + abre mais camas que retiras a outros serviços + não tens descanso que te reponha a energia + o trabalho aumenta a olhos vistos + o trabalho são vidas humanas + tu és humana também!", escreve Ana Isabel Pedroso, que em seguida questiona uma série de situações com as quais não concorda.



"Como assim um Hospital com a porta da urgência fechada?? Como assim não se fala só nisso?? Como assim há uma população que o SNS não lhe consegue dar resposta?? Como assim juntaram-se todos no Natal?? Como assim há festas ilegais?? Como assim escolher a quem dar um ventilador?? Como assim ligar todos os dias a familiares e ouvi-los chorar ao telefone?? Como assim as pessoas que batiam palmas na varanda enquanto eu estive dois meses sem tocar nos meus filhos??

Como assim está tudo bem e arco-íris??", termina a médica na publicação.

Uma médica do hospital de cascais está a dar que falar nas redes sociais após se mostrar completamente arrasada após os extenuantes turnos, com marcas na cara, tudo em nome do combate à Covid-19.Ana Isabel Pedroso tem sido uma das profissionais de Saúde na linha da frente desde início da pandemia em Portugal e, através das redes sociais, partilhou um texto em que deixa várias críticas aos portugueses que não acatam as regras e restrições, assim como deixa várias questões.