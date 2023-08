Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa mais de 4 milhões de euros. Saiba quais as 10 ruas mais caras do país

Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa, em média, 4.404.545 euros. Trata-se da rua Garrett, na freguesia lisboeta de Santa Maria Maior.



O distrito de Lisboa domina o top 10 das ruas com imóveis mais caros. As zonas de Cascais e do Estoril têm quatro das ruas mais caras do país, segundo um estudo realizado pelo Idealista.





Completam o pódio com os preços mais exclusivos para comprar uma casa a rua Melo e Sousa, com um preço médio de 3.417.142 euros, e a rua das Palmeiras, na Quinta da Marinha (3.187.636 euros), ambas localizadas nas zona de Cascais e do Estoril.A quarta morada mais cara do país está situada na Rua Vítor Cordon, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa (3.163.454 euros). Seguem-se na tabela o exclusivo Condomínio Herdade da Aroeira, localizado na Charneca da Caparica (3.019.000 euros), e a Avenida General Carmona, no Estoril, onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2.970.000 euros.

Na sétima posição encontra-se a Rua Birre, localizada em Cascais, que conta com casas a um preço médio de 2.904.117 euros. A lista das dez ruas mais caras em Portugal fica completa com a Avenida Almirante Gago Coutinho, em Alvalade, Lisboa (2.674.636 euros), a Rua de Buenos Aires, na Estrela, em Lisboa (2.670.000 euros) e a Urbanização Pine Cliffs, em Albufeira (também 2.670.000 euros), a única que não se localiza no distrito de Lisboa.