Constituição contraria Governo nas restrições no 'cerco' da Área Metropolitana de Lisboa

A medida do Governo de proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa pode ser inconstitucional. O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, considera "claramente inconstitucionais" as medidas sanitárias impostas para a AML: "Não estando em vigor qualquer estado de emergência, não parece que o artigo 19º, nº 1 da Constituição permita qualquer suspensão dos direitos constitucionais." Uma opinião partilhada pelo jurista Rui Pereira. "Compreendo a medida do ponto de vista da saúde pública, mas uma medida com esta celeridade, que suspende um direito fundamental, só ao abrigo de um estado de exceção, que não é o caso. Tenho dúvida que seja constitucional", considera. Para o jurista, um estado de exceção, como o estado de emergência, "é o que garante melhor os direitos fundamentais", pois exige a intervenção do Presidente da República, que o declara, do Parlamento, que o autoriza, e do Governo, que o concretiza.O artigo 19º da CRP (a lei máxima do País) explicita que o exercício dos direitos, liberdades e garantias não podem ser suspensos, "salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência", o que não acontece atualmente - o País está em situação de calamidade. E é no facto de o País estar em situação de calamidade que o Governo justifica a constitucionalidade da medida. "Os limites à circulação estão expressamente previstos na Lei de Bases da Proteção Civil como uma das medidas típicas da situação de calamidade. Tratando-se de uma medida prevista em lei aprovada pela Assembleia da República, não há qualquer inconstitucionalidade", advogou Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Para o governante "há base legal expressa" na medida do Governo, até porque em Portugal, "por diversas vezes", durante a pandemia de Covid-19, "já houve limites à circulação entre concelhos fora da vigência do estado de emergência".O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que o Governo "agiu de acordo com a sua competência" nas medidas para a AML e afastou "um recuo" quanto ao estado de emergência. Já António Costa considerou "fundamental" conter o aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e evitar a sua propagação ao resto do País, para que Portugal não caia no "vermelho" em pleno verão.A proibição de entrar e sair na AML entrou em vigor às 15h00 de sexta-feira e prolonga-se até às 6h00 de segunda-feira. Há várias exceções e a fiscalização nas estradas intensificou-se. Na operação da GNR estão empenhados centenas de militares dos comandos de Lisboa, Setúbal e Santarém, com reforço de Évora e Leiria, e ainda a unidade nacional de trânsito e unidade de emergência proteção e socorro. As ações incidem nas principais vias de acesso à AML, como é o caso da A1 e A2 ou as estradas nacionais 5 e 10. Ao final da tarde de sexta-feira, a GNR informou que grande parte dos automobilistas fiscalizados cumpriu as regras, mostrando justificação válida para entrar e sair da AML.A variante Alpha (Reino Unido) foi a variante dominante em maio, estimando-se que a Delta (Índia) se possa sobrepor a esta nas próximas semanas, referiu o INSA. Há 157 casos desta linhagem indiana. Em Lisboa e Vale do Tejo, o R(t) é de 1,20. Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir 120 casos/100 mil será inferior a 15 dias para o nível nacional e na região do Algarve, tendo já sido ultrapassado em LVT, que em 15 dias chegará a 240/100 mil.Um grupo de cidadãos entregou esta sexta-feira uma ação judicial no Supremo Tribunal Administrativo contra a cerca sanitária na Área Metropolitana de Lisboa, revelou ao CM um dos subscritores da ação, Cheldon de Siqueira, que é licenciado em Direito.Mais de 7500 suspeitas de reações adversas às vacinas foram notificadas em Portugal, entre as quais 51 casos de morte em idosos, segundo o Infarmed. Os casos de morte não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina.Exercício de funções profissionais, com declaração; profissionais de saúde e outros trabalhadores de saúde e apoio social, professores e não docentes, polícias, proteção civil e militares. Ministros de culto.Titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos.Deslocações de menores e acompanhantes para escolas, creches e ATL. Deslocações de utentes e acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Dia. Cumprimento de partilha de responsabilidade parental. Retorno a casa.Frequência de formação e realização de provas e exames, bem como de inspeções.Participação em atos processuais ou da competência de notários, advogados, solicitadores, etc. Para atendimento em serviços públicos, com comprovativo do agendamento.Deslocações necessárias para saída de território nacional.