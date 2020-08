Contingência volta a vigorar em todo o País devido à Covid-19

Portugal volta a estar a partir de 15 de setembro em estado de contingência, devido à Covid-19. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, depois de uma reunião do Conselho de Ministros.

A intenção é poder aplicar medidas preventivas no regresso às aulas e preparar o outono/inverno. Por saber está, no entanto, que normas estão em causa: se serão iguais às que vigoram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), como a proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas, que mantém a contingência desde o final de julho. A dúvida só será esclarecida a 7 de setembro - dia em que regressam as reuniões para "ponto da situação" entre os peritos da Saúde, políticos, Governo e Chefe de Estado, no Infarmed. Todas as medidas serão definidas nesta primeira reunião.

Questionada sobre se a alteração do estado no País (atualmente em alerta), à exceção da zona de LVT, se deve ao aumento de novos casos, a ministra insistiu que "é cedo" para concluir que há, novamente, tendência crescente da infeção. Aliás, segundo a governante, nesta quinzena, foi registada "uma tendência de estabilização dos números nas várias regiões, tendo a de Lisboa consolidado a tendência decrescente".