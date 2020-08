Portugal entra em Estado de Contingência a partir de 15 de setembro

O Governo anunciou esta quinta-feira que Portugal irá viver em Estado de Contingência a partir de 15 de setembro e que a região da Grande Lisboa se mantém no mesmo estado até essa data.

"Apesar da tendência decrescente por exemplo na região de Lisboa e Vale do Tejo e e uma tendência constante na última quinzena o Governo considera que deve manter a situação como está nos próximos 15 dias", anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.





A ministra alertou ainda que estas medidas que serão aplicadas a 15 de setembro são preventivas dado tudo indicar que a situação possa piorar com a chegada do tempo frio. "Viveremos tempos mais difíceis", admite Mariana Viera da Silva."As medidas serão trabalhadas ao longo dos próximos dias e apresentadas a partir da reunião entre peritos e responsáveis políticos mas também não deixar de dizer que o que temos em mente é um conjunto de novas regras a partir de 15 de setembro", afirma.

O país está neste momento em estado de alerta, ao contrário da região de Lisboa que se mantém em contingência com regras mais apertadas. Mariana Viera da Silva assumiu ainda esta quinta-feira que os números voltaram a apresentar um aumento tal como aconteceu esta quarta-feira.



Setembro é um mês decisivo dado o regresso às aulas e o regresso de muitos trabalhadores que se tinham mantido em teletrabalho. A partir da segunda quinzena de setembro, haverão novas medidas para manter o vírus contido.



No dia 7 de setembro "retomarão as reuniões do Infarmed", anunciou também a ministra.