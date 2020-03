Corrida aos supermercados deixa prateleiras vazias mas distribuição garante que não faltarão bens. Veja as imagens

A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) reconhece uma corrida anormal aos supermercados e hipermercados, que tem deixado "momentaneamente algumas prateleiras vazias", mas garante "não há nem haverá, para já, falta de qualquer bem de consumo".



A garantia foi dada ao CM por Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, para quem a situação vivada em algumas lojas resulta de um substancial aumento da procura, sentido nos últimos dois a três dias. "Esta situação criou alguma perturbação, nomeadamente ao nível da reposição de produtos, mas estamos a trabalhar para ajustar a logística a este crescimento generalizado da procura, o mais rapidamente possível", disse ao CM. Os bens que ‘desaparecem’ mais rapidamente das prateleiras, são os produtos de higiene e enlatados.

"Neste momento, estamos em condições de garantir que, nas circunstâncias atuais, não haverá falta de bens. Estamos em contacto com a indústria portuguesa, nomeadamente com setor das carnes e das hortofrutícolas, sempre de grande consumo, para que nada falte", acrescentou Gonçalo Lobo Xavier.

O diretor-geral da APED sublinha, ainda, que todas as empresas tomaram medidas de prevenção, ao nível da segurança e higiene, no sentido de proteger situações de contágio, mas, caso tal se verifique, serão acionados os mecanismos previstos no plano de contingência, por forma a que o consumidor "não sinta falta" de qualquer bem essencial.