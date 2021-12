Covid-19: Autoagendamento para pessoas com mais de 55 anos abre amanhã

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, anunciou esta quarta-feira que o autoagendamento para pessoas com mais de 55 anos vai abrir esta quinta-feira.Também durante esta quinta-feira vai estar disponível a modalidade 'Casa Aberta' para a administração de doses de reforço contra a Covid-19 e/ou contra a Gripe a pessoas elegíveis com 63 anos ou mais anos e para as pessoas com 40 ou mais anos vacinadas com a Janssen.Recorde-se que os Centros de Vacinação estarão encerrados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.Em atualização