Covid-19 põe cinco militares da GNR em isolamento em Évora

A GNR confirmou esta quarta-feira ao CM ter registo de cinco militares infetados com Covid-19 no Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Évora, estando “todos eles em isolamento”.



Após ter chegado ao CM uma denúncia de que havia guardas à espera do resultado do teste que continuavam a trabalhar, a GNR refere ainda que está a cumprir “o protocolo em vigor”.