Uma criança de seis anos morreu no domingo, dia 16, no Hospital de Santa Maria, após ter dado entrada no hospital com um quadro de paragem cardiorrespiratória.O menino tinha testado positivo à Covid-19 tinha a primeira dose da vacina.As causas da morte estão a ser analisadas.O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte já notificou o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde.