“Estive quase destruído. A infeção bacteriana quase me derrubou, pensei que ia morrer”, conta o psiquiatra Daniel Sampaio, 74 anos, que teve Covid e recupera agora em casa, após luta pela vida durante 50 dias.





Daniel Sampaio deu entrada no Hospital de Santa Maria no dia 5 de Fevereiro. Esteve ventilado e em coma induzido. Na enfermaria viu um companheiro morrer. “Nunca desisti, sempre me disse que se me deixasse abandonar, morreria”, relata, ao ‘Expresso’, lembrando que perdeu dez quilos. Teve alta no dia 19 de março, Dia do Pai. “Foi o Serviço Nacional de Saúde que me salvou. Irrito-me muito quando falam mal do SNS”, afirma.

ouvia o relato dos jogos do sporting



Adepto do Sporting, Daniel Sampaio ouvia relato dos jogos quando esteve no hospital, ao mesmo tempo que Maria José Valério, que morreu com o cachecol do Sporting.