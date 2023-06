Denunciados num mês 23 novos casos de abusos sexuais na Igreja

Em apenas um mês de atividade, o Grupo Vita recebeu 23 novas denúncias de vítimas de alegados abusos cometidos na Igreja Católica. As queixas referem-se a situações que aconteceram há largos anos e a sua maioria respeita ao Norte do País.Em declarações à Renascença, a psicóloga que coordena o organismo criado pela Igreja Católica refere que estas pessoas "nunca tinham falado antes sobre esta situação, nem com a ex-comissão independente".Rute Agulhas garante que a maior parte das denúncias envolvem crimes de abuso que já terão prescrito, mas todos os casos serão sinalizados. A psicóloga diz que, para já, é "prematuro" quantificar o número de suspeitos: quantos são sacerdotes, quantos estão ainda vivos e quantos estão no ativo. As alegadas vítimas vão receber apoio por parte dos psicólogos e psiquiatras da bolsa do Grupo Vita.