O Investigação CM teve acesso a milhares de fotos e vídeos perturbadores recolhidos durante este ano no aterro de Sobrado em Valongo. Há descargas de resíduos perigosos e outras práticas duvidosas que até já levaram uma grande marca internacional a reagir. As pessoas e moradores nas imediações do aterro têm lançado vários apelos de ajuda.