O rio Tejo está coberto com um manto verde fluorescente desde o início da semana, sobretudo junto aos concelhos de Gavião e Mação, em consequência da gestão espanhola do caudal da bacia hidrográfica. O ProTEJO, Movimento de cidadania em defesa do Tejo, pondera avançar com queixa junto da Comissão Europeia, por incumprimento da Convenção de Albufeira e porque “o Tejo merece melhor”.









O manto verde causa uma menor oxigenação da água e pode levar à morte de peixes, sendo mais visível na zona de Belver e praia fluvial do Alamal, concelho de Gavião, bem como junto à barragem de Belver e praia fluvial da Ortiga, concelho de Mação. Resulta da concentração de matéria orgânica, águas residuais não tratadas e outros nutrientes, que causam aumento de algas, limos e lodos.





Leia também Preço da eletricidade reduz caudal do Tejo “As margens estão todas cheias deste manto verde, que se continuar a alastrar não será nada bom para o rio Tejo, pois a eutrofização não ajuda em nada o ecossistema”, diz Arlindo Marques, do ProTEJO.

O fenómeno “vem acontecendo em setembro sobretudo desde 2009”, disse esta quinta-feira ao CM Paulo Constantino, do ProTEJO, defendendo que o manto verde “vem diretamente de Espanha” e do “esvaziamento volátil de barragens para produção de energia hidroelétrica”.





As barragens espanholas na bacia hidrográfica do Tejo fizeram as últimas grandes descargas em julho e daí para cá o nível do rio tem-se mantido muito baixo, o que, associado às elevadas temperaturas, levou à formação deste manto verde.





“A água vem contaminada”, afirma o ambientalista, apontando a “volatilidade dos caudais” como outro dos problemas com maior efeito negativo na fauna e flora do rio Tejo.